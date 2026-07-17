ФАС разработала новые правила возврата железнодорожных билетов

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный билет регулируется государством. В ведомстве отметили, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса ее снизили до минимального размера. Однако сейчас это привело к тому, что число возвращаемых билетов выросло более чем в три раза по сравнению с допандемийным периодом.

По мнению службы, новые правила позволят значительно сократить количество возвратов, уменьшить искусственно созданный дефицит и обеспечить наличие достаточного числа билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. Кроме того, изменения направлены на снижение рисков массовой скупки билетов перекупщиками.

Ранее в ГД предложили бесплатно обменивать билет на поезд в случае опоздания из-за задержки, отмены, переноса отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса. Инициатива подразумевает изменение правовых норм таким образом, чтобы пассажир мог обменять неиспользованный билет и успеть на ближайший доступный поезд соответствующего направления.