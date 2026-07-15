В Госдуме призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы

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Срок возврата средств за аннулированные или сильно задержанные авиарейсы необходимо сократить до одного-двух дней. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Депутат отметил, что сейчас пассажирам приходится ожидать своих денег по несколько недель. По его словам, фракция настаивает на ускорении процедуры, чтобы граждане могли оперативно приобрести новые билеты на самолет или альтернативный вид транспорта.

Также Миронов обратил внимание на недопустимость динамического ценообразования в периоды массовых сбоев. Система, автоматически повышающая стоимость при ажиотажном спросе, ставит пассажиров в безвыходное положение, особенно тех, у кого закончились деньги к концу отпуска, и семьи с детьми, застрявшие в чужих городах.

Парламентарий подчеркнул, что наживаться на форс-мажорных ситуациях с рейсами недопустимо.

Ранее в ГД предложили бесплатно обменивать ж/д билеты при задержке авиарейса. Члены фракции "Новые люди" выступили с инициативой изменить правовые нормы так, чтобы пассажир мог обменять неиспользованный билет и попасть на ближайший доступный поезд соответствующего направления.