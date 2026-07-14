ЕК спрогнозировала уменьшение населения Евросоюза почти на 52 млн человек к концу века

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Население Евросоюза к 2100 году уменьшится почти на 52 миллиона человек и окажется на уровне 1970-х годов. Об этом говорится в докладе о демографических изменениях, которые опубликовала Еврокомисссия (ЕК).

По ее оценке, население ЕС показывает свой исторический максимум. После этого численность будет медленно снижаться. Причиной станут старение общества и низкая рождаемость.

"При нынешних 450,6 миллиона жителей население ЕС, по прогнозам, составит около 445 миллионов человек к 2050 году и 398,8 миллиона к 2100 году, что означает общее сокращение примерно на 11,7% до уровня, наблюдавшегося в 1970-х годах", – сказано в публикации.

По прогнозу ЕК, Европа будет и дальше стареть. Каждый житель ЕС уже к 2050 году окажется старше 65 лет.

В Брюсселе считают, что уменьшение население трудоспособного возраста негативно повлияет на количество рабочей силы, при этом нагрузка на систему здравоохранения, ухода за пожилыми и государственные финансы увеличится.

При этом число людей, которым нужен будет постоянный уход к 2070 году возрастет с 36 до 48 миллионов. Еврокомиссия предлагает для смягчения демографического кризиса привлекать к работе пожилых и женщин.

Также нужно, по мнению представителей Еврокомиссии, повышать производительность за счет искусственного интеллекта и инноваций. Кроме того, для восполнения дефицита кадров можно привлекать специалистов из государств за пределами Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не может себе позволять систему всеобщего благосостояния. По его словам, расходы немецкого правительства на соцпрограммы "вышли из-под контроля" и поставили под угрозу устойчивость государственного бюджета.