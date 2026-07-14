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14 июля, 23:21

Политика

Четверо военных получили ранения в результате иранской атаки на корабль ВМС Кувейта

Фото: 123RF/ikvyatkovskaya

Четверо военных получили ранения во вторник вечером в результате удара Ирана по кораблю Военно-морских сил Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван, передает ТАСС.

По его словам, пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. В данный момент состояние военнослужащих оценивается как стабильное.

Также полковник сообщил, что кувейтским силам ПВО удалось перехватить одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 беспилотника, запущенных с территории Ирана. Падение обломков сбитых целей причинило ущерб гражданской инфраструктуре.

Ситуация на Ближнем Востоке осложнилась в феврале 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удар по иранским объектам, а также ликвидировали верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в регионы и израильские объекты, после чего закрыл для судоходства Ормузский пролив.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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