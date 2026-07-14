США разместили на Ближнем Востоке более 50 тысяч военных

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На Ближнем Востоке сейчас развернуто более 50 тысяч американских военных. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В командовании подчеркнули, что размещенные силы находятся в состоянии повышенной готовности, сохраняют бдительность и обладают высокой боеспособностью.

Обострение между США и Ираном произошло после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе.