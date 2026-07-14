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14 июля, 05:57

Политика

США разместили на Ближнем Востоке более 50 тысяч военных

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

На Ближнем Востоке сейчас развернуто более 50 тысяч американских военных. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В командовании подчеркнули, что размещенные силы находятся в состоянии повышенной готовности, сохраняют бдительность и обладают высокой боеспособностью.

Обострение между США и Ираном произошло после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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