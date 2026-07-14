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14 июля, 11:16

Технологии

Сбой зафиксирован в работе Google, GitHub и Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сбой зафиксирован в работе поисковой системы Google, веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, сайта Apple, следует из данных портала Downdetector.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Новосибирской и Челябинской областей по большей части сообщают о проблемах с сайтом Google. Еще часть жалоб касается общего сбоя и недоступности мобильного приложения.

В свою очередь, 92% пользователей второго сервиса столкнулись с неполадками сайта. Еще 5% пожаловались на общий сбой, а 1% – на проблемы с оповещениями.

Соответствующие обращения поступают из Санкт-Петербурга и Москвы. Также проблемы наблюдаются у клиентов, проживающих в Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской областях.

Кроме того, на работу сайта Apple за последний час пожаловались 48 пользователей, а за последние сутки портал зафиксировал 61 обращение. Наибольшее количество жалоб отмечается в Москве (7%), в Волгоградской области – 6%, в Новосибирской, Самарской и Новгородской областях – 5%. Чаще всего пользовали жалуются на сбой работы сайта, общий сбой, а также на сбой работы мобильного приложения Apple.

Ранее сбой произошел при входе в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Неполадки затронули не только авторизацию в профилях, но и вход на сам официальный ресурс. Для восстановления привлекались специалисты.

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