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05 июля, 18:27

Технологии

Работа сайта и мобильного приложения "Автодора" восстановлена

Фото: 123RF.com/jopanuwatd

Работа сайта, мобильного приложения и личного кабинета "Автодора" восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время ресурсы работают в штатном режиме, без ограничений.

"Если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на pay.avtodor-tr.ru", – сказано в сообщении.

Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Отображение платежей и начислений за проезды поступало с задержкой. В компании уточнили, что после восстановления работы сервисов, вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна.

При этом проезд по безбарьерным участкам трасс можно было оплатить с помощью транспондера. Его баланс можно было пополнить через сервисы банков-партнеров.

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