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01:58

Политика

Россия готова дополнительно помочь Венесуэле после землетрясения

Фото: ТАСС/IMAGO/JNA Press/Mario Flores

Россия выразила готовность оказать Венесуэле дополнительную помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва продолжит поддерживать плотный контакт с венесуэльской стороной и при необходимости предоставит дополнительное содействие в преодолении последствий стихийного бедствия.

Захарова отметила, что по поручению Владимира Путина в Каракас уже было доставлено 35 тонн гуманитарного груза. В его состав вошли палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Кроме того, в республику были направлены специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля. К оказанию гуманитарной помощи также подключился ряд российских компаний.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. После основного удара сейсмологи зарегистрировали 1 500 афтершоков.

По последним данным, жертвами стихии стали 6 125 человек, ранения получили 16 740, еще 17 907 остались без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 строений получили значительные повреждения.

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