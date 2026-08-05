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05 августа, 04:30

Происшествия

В пострадавших от землетрясений районах Венесуэлы непригодным стало до 80% жилья

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

После двух крупных землетрясений до 80% жилья в наиболее пострадавших районах венесуэльского штата Ла-Гуайра остается непригодным для проживания. Такие оценки в интервью РИА Новости привела президент региональной Палаты недвижимости Мария Тереса Брито.

По ее словам, в Плайя-Гранде доля непригодного жилфонда может достигать 80%, в Катия-ла-Мар – 70–80%, а в восточных Макуто и Карабальеде – около 70%. При этом специалисты гражданской обороны, пожарные и инженеры еще продолжают обследование зданий, окончательные цифры разрушений пока не подведены.

Наиболее серьезно пострадали восток и запад штата, центральная часть Ла-Гуайры задета значительно меньше. Около 16 тысяч человек остаются во временных пунктах размещения. Жители разрушенных районов активно ищут арендное жилье в центре штата.

24 июня Венесуэла пережила два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По официальным данным, погибли 6125 человек, 16 740 ранены. Повреждения получили 41 624 дома, из них 9866 ограничены в эксплуатации, 6433 отнесены к категории высокого риска.

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