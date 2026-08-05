Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Июль 2026 года оказался самым теплым месяцем в России с начала регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, несмотря на рекорд в масштабах страны, в Москве и Санкт-Петербурге месяц оказался близким к климатической норме. В столице температурная аномалия составила плюс 0,2 градуса, а в Петербурге – минус 0,1 градуса.

Леус отметил, что новый рекорд превысил показатель июля 2010 года, который затем повторился в 2024 году. По данным Гидрометцентра России, наиболее сильное превышение температурной нормы было зафиксировано на востоке Приволжского, а также в Уральском и Сибирском федеральных округах.

Среднемесячная температура воздуха в этих регионах оказалась выше нормы более чем на 2–3 градуса, а в Тюменской области превышение достигло 4 градусов.

"В России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, а на европейской территории – было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более", – добавил синоптик.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели. 14 и 15 августа температура может подняться до 30 градусов. При этом синоптик отметила, что в течение августа столбики термометров будут постепенно снижаться, и первая неделя месяца, вероятно, окажется самой теплой.