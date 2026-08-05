Российские синхронистки выиграли золото ЧЕ в акробатике

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Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир проходит в Париже.

За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. В составе команды выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Второе место заняла испанская сборная (242,2428 балла), а третье – итальянская (219,2545 балла).

Российская команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на ЧЕ. Эта дисциплина была впервые представлена на чемпионате мира в 2023 году. На мировом первенстве 2025 года российские спортсменки дебютировали в акробатике и заняли второе место, уступив команде из Китая.

Всего на счету россиян 12 медалей чемпионата Европы: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Ранее СМИ писали, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова может вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио. Один из источников журналистов рассказал, что спортсменка уже подала заявку на участие и оформляет визу. Кроме того, она ожидает получение нейтрального статуса.