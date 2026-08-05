Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 17:05

Спорт

Российские синхронистки выиграли золото ЧЕ в акробатике

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир проходит в Париже.

За свое выступление россиянки получили 244,8221 балла. В составе команды выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Второе место заняла испанская сборная (242,2428 балла), а третье – итальянская (219,2545 балла).

Российская команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на ЧЕ. Эта дисциплина была впервые представлена на чемпионате мира в 2023 году. На мировом первенстве 2025 года российские спортсменки дебютировали в акробатике и заняли второе место, уступив команде из Китая.

Всего на счету россиян 12 медалей чемпионата Европы: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Ранее СМИ писали, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова может вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио. Один из источников журналистов рассказал, что спортсменка уже подала заявку на участие и оформляет визу. Кроме того, она ожидает получение нейтрального статуса.

Стартовал групповой этап Кубка России по футболу

Читайте также


спорт

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика