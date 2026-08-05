Sky News: полиция изъяла ножницы после нападения в Лондоне

Фото: 123RF.com/jevanto

Правоохранители Лондона изъяли ножницы на месте нападения на людей в центре города. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на районное отделение полиции.

О нападении в Лондоне стало известно 5 августа. Инцидент произошел в районе Ковент-Гарден. По данным журналистов, пострадали 4 человека, они были доставлены в травматологический центр. Полиция задержала 47-летнюю женщину.

Позже СМИ сообщили, что нападавшая имеет психическое расстройство.

Еще один инцидент произошел ранее в Париже. Там 31-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на людей. Пострадали 3 женщины. Все они находились в тяжелом состоянии.

