РЖД в четвертый раз выставят на торги Рижский вокзал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РЖД планируют в четвертый раз выставить на торги Рижский вокзал в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что для большого актива такая длительная продажа является стандартной практикой, так как подобные решения не принимаются быстро. В пресс-службе уточнили, что некоторые покупатели заинтересованы в приобретении вокзала.

Рижский вокзал впервые выставили на торги в марте 2026 года с начальной ценой в 4 миллиарда рублей. Его продажу ранее поддержало правительство.

В апреле торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По аналогичным причинам не состоялись второй и третий аукционы.

Вокзал долгое время не используется по своему назначению. Предполагалось, что его можно было бы интегрировать в городскую среду в ином статусе, сделав там общественную зону.

