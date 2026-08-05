Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в материалах торгов.

Отмечается, что к установленному сроку подачи заявок не поступило ни одной. В связи с этим процедура торгов была признана несостоявшейся.

Аукцион должен был пройти в электронной форме путем повышения цены. Начальная цена лота составляла 4 миллиарда рублей, шаг аукциона – 200,5 миллиона рублей. В лот входили само здание Рижского вокзала, построенное в 1901 году, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки, а также земельный участок, который передается новому собственнику в субаренду.

Здания являются объектами культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации. Тем не менее сам вокзал давно не используется по своему назначению. Предполагается, что его можно было бы интегрировать в городскую среду в другом статусе, создав привлекательную общественную зону для горожан.

Вокзал выставлялся на торги за эту же сумму еще в марте. В апреле аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион по продаже вокзала вновь не состоялся по той же причине.

