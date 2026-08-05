Актер Юра Борисов признался, что хотел сняться вместе с Иваном Янковским

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Актер Юра Борисов признался, что одной из причин его участия в фильме "Битва моторов" стало желание впервые поработать на одной площадке с коллегой Иваном Янковским. Об этом он рассказал на промомероприятии, передает ТАСС.

"Мне позвонил Илья Маланин, сказал, что хочет делать фильм про гонки и что там будет Ваня. Просто хотелось вместе повзаимодействовать", – поделился Борисов.

По словам актера, совместная работа над проектом стала для всей команды особенным опытом.

Ранее стало известно, что Фонд кино утвердил список из 40 фильмов, которые получат поддержку от киностудий, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

В перечень вошли проекты разных жанров. Среди них – картина Павла Лунгина "Лермонтов". Также поддержку получат фильмы "Альпийская баллада" с Милошем Биковичем и Янковским.