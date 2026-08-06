Sky News: подземные заводы по производству БПЛА создали на Украине

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На Украине существует сеть секретных подземных предприятий, где производятся беспилотники. Репортаж о них представил телеканал Sky News.

Уточняется, что на одном из заводов производят дроны большой дальности. При этом за день там могут выпустить свыше 200 таких аппаратов. В репортаже, в частности, показали недавно сделанный БПЛА FP1.

Ранее стало известно, что Латвия и Украина собираются вместе построить завод по производству беспилотников недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Стороны планируют укрепить сотрудничество в военной промышленности.

Кроме того, Латвия намерена бороться с БПЛА у границ с Россией и Белоруссией при помощи специальных дронов-перехватчиков.

