Град и гроза ожидаются в Москве 7 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 7 августа, составит от 30 до 32 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и сильный дождь, местами град и гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 29 до 34 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

При этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что 7 августа может стать последним жарким днем лета в столице.

В этот день температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы. Однако в долгосрочной перспективе температура в Москве уже не поднимется выше 30 градусов.