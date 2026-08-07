Мишустин призвал ЕАЭС обновлять данные о сертификации товаров для маркетплейсов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вступающий в силу в октябре российский закон о платформенной экономике потребует своевременно обновлять данные об оценке соответствия продукции, которая продается на маркетплейсах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он призвал страны ЕАЭС содействовать актуализации информации, необходимой для работы цифровых торговых площадок.

"Если в отношении товара установлены требования технического регламента ЕАЭС – прежде всего, на наших маркетплейсах будет проверяться наличие сертификата или декларации соответствия в "союзном" реестре документов", – отметил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что актуальные данные об оценке соответствия продукции необходимы для беспрепятственного продвижения товаров через российские маркетплейсы.

Ранее президент Союза интернет-торговли (СИТ) Виталий Гаврилов сообщил, что продавцы Wildberries, пострадавшие от атак на объекты компании, пока не принимают решений о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Большинство сосредоточены на решении возникших вопросов и восстановлении деятельности. По его словам, 11 августа СИТ проведет совещание с представителями Wildberries и пострадавшими селлерами.