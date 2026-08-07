Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице 7 августа из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице 7 августа из-за жары, сообщил столичный комплекс горхозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня (7 августа. – Прим. ред.) в столице ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 29–31 градуса. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", – говорится в публикации.

Кроме того, МЧС РФ по Московской области предупредило, что жаркая погода с максимальной температурой воздуха 35 градусов ожидается на востоке Подмосковья в период с 12:00 до 18:00, предупредил. Местных жителей призвали быть осторожными и в случае необходимости обращаться по номеру 112.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 7 августа может стать последним жарким днем лета в столице. Среднесуточная температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы. По ее мнению, в долгосрочной перспективе температура в Москве уже не поднимется выше 30 градусов.