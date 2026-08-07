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07 августа, 13:32

Политика

Специалист по гибридной войне де Вахтер передавал СБУ координаты нефтяных объектов России

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Специалист по гибридной войне Барт де Вахтер, который связан с разведкой НАТО, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) координаты российских объектов. Об этом сообщили ТАСС российские хакеры.

По их данным, украинские службы получали информацию о нефтяных и газовых терминалах в Ленинградской и Калининградской областях, а также танкере "Газпрома", перевозящего сжиженный природный газ.

Как утверждают хакеры, де Вахтер работает в организации HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), связанной с Силами специальных операций и разведкой НАТО. В переписке он также упоминал работу по таким направлениям, как российский "теневой флот", прокси-сети, использование миграции как инструмента давления и деятельность сети культурных центров "Русский дом".

Кроме того, в опубликованных материалах говорится, что де Вахтер предлагал провести онлайн-встречу с представителем Центра международного сотрудничества СБУ по имени Иван, к которой планировалось подключить его начальника из разведки по имени Мартин.

В ответ украинский собеседник сообщил, что к обсуждению может присоединиться майор СБУ Михаил Марченко, которого он охарактеризовал как специалиста по гибридным угрозам, шпионажу, диверсионной деятельности и информационным операциям.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские хакеры и мошенники применяли датские IP-адреса для компьютерных атак на Россию и обмана российских граждан. В частности, украинские хакеры из "IT-армии" активно использовали IP-адреса Дании для атак на российские ресурсы и обмана граждан.

В ответ на претензии датских властей, обвиняющих Москву в "злонамеренности", представитель ведомства заявила об абсурдности таких заявлений. Она подчеркнула, что подобные информационные кампании преследуют лишь одну цель – подогреть русофобию и оправдать наращивание военной мощи.

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