В России усилили контроль за IP-адресами пользователей

Операторы связи, не предоставляющие властям данные об IP-адресах своих абонентов, начали подвергаться санкциям. Роскомнадзор оштрафовал уже около 85 телекоммуникационных компаний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как напомнили в ведомстве, компании обязаны передавать соответствующие сведения после получения уведомления. В марте 2026 года такие извещения были направлены 1 359 операторам связи.

"Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", – пояснили в РКН.

Соответствующие данные, по словам эксперта по беспроводной связи Олега Яблокова, помогают фильтровать трафик и реагировать на DDoS-атаки, при которых злоумышленники часто используют подмену сетевых адресов. Его точку зрения поддержал другой специалист, Денис Кусков, указавший на важность контроля за IP-адресами в условиях регулярных кибератак.

Он объяснил, что, зная об изменении IP-адресов, специалисты могут определить и нейтрализовать источник вредоносного трафика, а также бороться со спамом.

В свою очередь, консультант Ярослав Шицле добавил, что невыполнение этих требований грозит сразу несколькими административными правонарушениями в зависимости от характера и обстоятельств нарушения. Например, за первое непредоставление данных предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение сумма может вырасти до 1 миллиона.

В минувшем месяце Россия подверглась DDoS-атакам из 5 стран. Чаще всего вымогательства совершались с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Нидерландах, Германии и Франции. Всего за апрель было отражено 1 246 атак на защищаемые субъекты госуправления и операторов связи.

Максимальная мощность атак за указанный период составила 1,03 терабита в секунду, скорость – 88,55 миллиона пакетов в секунду, а продолжительность – 5 дней, 4 часа и 54 минуты.