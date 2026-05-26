26 мая, 12:42

Политика

Кулеба посоветовал покинуть Киев тем, у кого "не выдерживают нервы"

Фото: 123RF.com/slava2271

Жителям Киева, у которых не выдерживают нервы и "кукуха не вытягивает", следует покинуть город, заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала.

"Будет громко. <...> Каждый человек должен думать про себя. Еще раз призываю каждого придерживаться правил безопасности", – подчеркнул он.

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В ближайшее время Вооруженные силы России начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Среди них – места проектирования, производства, программирования и подготовки к использованию беспилотников.

В дипведомстве пояснили, что российские удары станут ответом на атаку ВСУ на старобельский колледж в ЛНР. Там отметили, что "киевский режим вновь проявил себя как террористический", целенаправленно атакуя гражданских лиц.

ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 несовершеннолетний, более 60 студентов получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

