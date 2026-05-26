Эксперт Мостовщиков объяснил интерес инвесторов к тарологам неопределенностью на рынках

Инвесторы в России стали чаще обращаться к тарологам и астрологам касаемо решения финансовых вопросов из-за высокой неопределенности на рынках, сообщает телеканал "360" со ссылкой на президента международной ассоциации промышленников и предпринимателей "МОСТ", гендиректора АНО "Агентство Цифрового Развития" Алексея Мостовщикова.

Ранее на одной из крупных трейдинговых платформ появилась специальная колода "Таро для трейдеров". Мостовщиков заметил, что, с одной стороны, это может быть абсурдным, так как финансовые решения требуют анализа рынка, понимания различных факторов, расчета и оценки рисков.



"С другой – рост популярности таких практик отражает более глубокие социальные процессы", – считает эксперт.

Это в первую очередь связано с высокой неопределенностью, а люди инстинктивно ищут точки опоры. Но вместо обращения к тарологам бизнесмен посоветовал в первую очередь диверсифицировать портфель, применять долгосрочное планирование и изучать фундаментальные показатели компаний.

Ранее психотерапевт Елизавета Майер рассказывала, что основными клиентами тарологов чаще всего становятся люди, столкнувшиеся с высокой эмоциональной нагрузкой: им требуется восстановить ощущение ясности в ситуации неопределенности.

Чаще всего они приходят в непростые периоды жизненных развилок: кризисы в отношениях, финансовые решения, чувство потери контроля, профессиональное выгорание, тревога за будущее, указывала специалист.

