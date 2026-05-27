27 мая, 04:27

Военные США уничтожили лодку наркоторговцев в Тихом океане

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Военные США нанесли удар по лодке, участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В результате операции погиб один наркоторговец, еще двое выжили. Информация о них была передана Береговой охране США для организации поисково-спасательных работ.

Также отмечается, что американские военнослужащие в ходе инцидента не пострадали. Подробные данные об ударе не приводятся.

Ранее вооруженные силы США и Эквадора начали проводить совместные рейды против местных наркокартелей. Представители Пентагона подчеркнули, что данная операция подтверждает решимость Соединенных Штатов и их союзников в странах Латинской Америки и Карибского бассейна противостоять вызовам наркотерроризма.

