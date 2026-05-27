27 мая, 08:53

Происшествия

Подростка в Рязани заподозрили в убийстве младшей сестры

Фото: depositphotos/blinow61

В Рязани подростка заподозрили в убийстве младшей сестры, сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУ СК по Рязанской области.

По данным следствия, родители оставили детей в квартире, ненадолго уехав из дома. Вернувшись вечером 24 мая, они увидели тело девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи осмотрели место случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. Правоохранители устанавливают, где находится брат погибшей, поскольку его проверяют на причастность к особо тяжкому преступлению.

Ранее в Омской области 19-летний пасынок зарезал своего отчима. После расправы над 42-летним отчимом, который скончался на месте, молодой человек с ножом в руках начал преследовать 48-летнего соседа, попытавшегося оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Он также получил удар ножом в шею.

происшествиярегионы

