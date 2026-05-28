Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на девушку и попытался зашить ей раны

Житель Санкт-Петербурга напал с ножом на свою девушку, после чего попытался зашить ей раны. Злоумышленник заключен под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказал сам обвиняемый, он выпил 1,5 литра джина, пока ждал возвращения девушки с работы. Возлюбленная задержалась, что не понравилось мужчине. Дома он ударил ее проводом, а затем набросился с молотком и гаечным ключом.

Через некоторое время пара вышла на улицу, где петербуржец нанес пострадавшей пять ударов ножом, который ранее она ему подарила. После этого они направились в квартиру, где он обработал раны и зашил их. В это время к подъезду дома уже прибыли медики и сотрудники полиции.

По словам самой девушки, мужчина напал на нее из-за отказа принести ему запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый признал свою вину. Он пробудет под стражей до 26 июля.

