29 мая, 14:47

Депутат Останина осудила финансовое вознаграждение детям за отказ от соцсетей

"Маме таблетку – только за деньги"? Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей

Родители готовы платить детям за отказ от соцсетей, а также дарить машины, квартиры и ювелирные украшения, рассказали аналитики. Где грань между разумной мотивацией и опасным меркантилизмом – в материале Москвы 24.

Больше 50 тысяч рублей

Большинство российских детей проводят много времени в соцсетях, и родители пытаются с этим бороться. Половина опрошенных мам и пап за отказ от онлайна готова платить ребенку или дарить дорогие подарки – от первой машины до квартиры, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Согласно опросу, у 43% респондентов есть дети, 75% из них уже зарегистрированы в соцсетях. Самые популярные платформы среди зумеров и поколения альфа – TikTok (81%), Telegram (77%), МАХ (64%), Instagram (49%, принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и Roblox (35%). При этом девочки активнее мальчиков – 63 против 37%.

Более половины родителей (62%) негативно относятся к соцсетям как к способу проведения досуга. При этом только треть (34%) знает, сколько часов ребенок тратит на них, а 37% уверены, что дети проводят в интернете более пяти часов в день.

Для борьбы с зависимостью родители используют скандалы (57%), отбирают технику (45%) и лишают карманных денег (38%). Лишь треть (31%) проводят разъяснительные беседы, а 23% стараются больше времени проводить вместе. 17% смирились с зависимостью и больше ничего не предпринимают.

Однако четверть родителей (26%) уже платят детям за отказ от соцсетей: 35% тратят на это до 5 тысяч рублей в месяц, 29% – от 10 до 25 тысяч, 22% – от 5 до 10 тысяч, а 14% – более 25 тысяч. В целом платить готова половина опрошенных (48%) взрослых. Причем за полный отказ от "вредных" приложений 44% семей готовы отдавать от 50 тысяч рублей в месяц, 31% – от 25 до 50 тысяч, и только 9% – до 5 тысяч.

Самыми популярными подарками за отказ от соцсетей родители назвали первую машину (39%), путешествия (34%), ювелирные украшения и часы (27%), новую одежду (21%) и квартиру (18%). Каждый десятый (12%) готов обменять отказ на новую технику.

При этом 54% родителей испытывают чувство вины за то, что приучили детей к технологиям в раннем возрасте, а 80% заявили, что, если бы можно было повернуть время вспять, они вообще не давали бы ребенку смартфон или планшет.

"Поколение, отказавшееся от ценностей"

По мнению главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги – так же как и платить за хорошие оценки и другие достижения.

"Воспитание – это неустанный и постоянный процесс, а не разовое мероприятие. Родитель заинтересован в том, чтобы воплощать все лучшее в ребенке. Мне печально слышать, что дети делают что-то за поощрение. То же самое, если мама заболеет, а ребенок подаст ей таблетку только после оплаты", – заявила депутат в разговоре с Москвой 24.

По мнению парламентария, это полный отказ от традиционных духовных и семейных ценностей.

Такие формулировки повергают меня в шок: мы очень долго строили общество потребления и в итоге получили целое поколение, которое отказалось от всегда присущих русским людям ценностей – доброты, взаимопомощи, товарищества, коллективизма. Даже в закон об образовании вернули термин "воспитание", создали детские организации.
Нина Останина
глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Останина добавила, что учеба – это уже самая главная работа для несовершеннолетнего, ему обязаны предоставить право побыть ребенком в детстве.

В свою очередь, кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра уточнила в разговоре с Москвой 24, что финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель: жетонная система, у которой есть как плюсы, так и минусы.

"Положительные моменты в том, что ребенок приучается: за какую-то дополнительную работу он может получить свои средства, которые потратит как хочет. Он учится трудиться в условиях семьи, выполняя какие-то экстрафункции", – сказала она.

Минус очевиден: если ребенок – часть семьи, то он и так должен иметь обязанности, выполнять их. Если он делает это за деньги, то как будто отчуждается от родных, потому что уже не вносит свой вклад. С этой точки зрения могут быть трудности. Плюс если в 10 лет это одни деньги, то в 14 ребенок станет просить больше.
Наталья Искра
кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог

По словам специалиста, если та же жетонная система распространяется на учебу – ребенок учится за деньги или за небольшие подарки, то мотивация убивается, своего побуждения к получению знаний из интереса не будет.

Наталья Искра напомнила, что мотивировать ребенка можно не только финансово. Это получится сделать, например, с помощью не постоянных мелких презентов, а экстраподарков за большие достижения – то, чего очень хотелось бы получить.

При этом специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина добавила, что у желания получать деньги за учебу и нежелания убирать за собой всегда есть причины. Если ребенок охотно делает дела исключительно за плату, дело не в лени или физической неспособности. Вместо того чтобы "откупаться", родителям стоит разобраться в корне проблемы и решить ее, посоветовала она.

Зудакова Татьяна

