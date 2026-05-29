29 мая, 16:56

Хлопок произошел на заводе в Чебоксарах при утилизации отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хлопок произошел на предприятии в Чебоксарах во время утилизации производственных отходов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии.

Инцидент был зафиксирован примерно в 15:20 по местному времени на территории завода имени В. И. Чапаева. В ведомстве заверили, что последующего возгорания не последовало.

Кроме того, обошлось без пострадавших.

Ранее не менее 16 человек получили ранения в результате пожара и последующего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке. Хлопок случился через 50 минут после начала тушения огня. В результате у троих пострадавших, включая двух пожарных, диагностировали тяжелые травмы.

До этого взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining в американском штате Луизиана. Представители НПЗ заявили, что ЧП произошло возле одного из рабочих блоков. Предварительно, в результате произошедшего обошлось без пострадавших.

