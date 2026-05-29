29 мая, 17:17

Роспотребнадзор назвал эндемичные по дирофиляриозу регионы России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд регионов в Южном и Центральном округах России эндемичен по дирофиляриозу, переносимому комарами. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В Сети распространилась информация о первом зарегистрированном случае заболевания в Орловской области. По данным Роспотребнадзора, эндемичными являются Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край и Севастополь.

Кроме того, случаи выявляются в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и Мордовии.

Ведомство подчеркнуло, что дирофиляриоз лечат хирургическим путем с полным извлечением паразита. В настоящее время проводится мониторинг численности пораженных комаров. На его основании организуется комплекс профилактических мер.

Ранее россиян призвали соблюдать меры профилактики заболеваний, передающихся через комаров. В СМИ начали появляться сообщения о том, что комары стали чаще переносить опасных паразитов – червей, живущих в легких и глазах. Человек заражается паразитами через укусы комаров, внутри которых развиваются личинки дирофилярий.

