29 мая, 19:41

Политика
Путин: гражданам Армении придется покупать патенты при выходе страны из ЕАЭС

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении ее граждан будут применяться такие же требования, которые действуют в отношении мигрантов из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), включая покупку патентов. Об этом заявил Владимир Путин.

"Для того чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше пяти лет", – сказал президент журналистам во время госвизита в Казахстан.

Также российский лидер задался вопросом, кому будет поставлять Ереван свою агропродукцию, если Москва не сможет ввозить ее. В это же время Армения в составе ЕАЭС имеет доступ к большому развитому рынку объединения, включая возможность беспошлинной торговли и упрощенную логистику.

Президент напомнил, что в России еще с советских времен фитосанитарные нормы были гораздо более жесткими, чем в Европе. Например, действуют ограничения по генетически измененным продуктам.

"У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты", – заявил глава государства.

Кроме того, у Армении имеются льготы на энергоносители. Путин напомнил, что 600 евро за энергоносители в Европе и 150 в Армении – это несравнимая величина. Поэтому в случае выхода республики из объединения ее ждет повышение цен.

"Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении", – добавил Путин.

Кроме того, России придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, а также к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних на тарифы до уровня стран СНГ.

Ранее Путин обратил внимание, что кризис на Украине начался с похожей ситуации, что происходит с Арменией сейчас – с попыток ее присоединения к Евросоюзу. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия заявили о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

