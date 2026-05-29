В АКОРТ исключили риск дефицита овощей и клубники после ограничений на ввоз из Армении

Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени и клубники в российских торговых сетях нет, несмотря на вводимые ограничения на поставки из Армении. Об этом РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, у крупных ретейлеров выстроена диверсифицированная система поставок, а основную долю овощей на полках магазинов составляет отечественная продукция.

Он уточнил, что импортная доля огурцов составляет около 15%, при этом основные поставки идут из Азербайджана. В категории томатов доля импорта достигает около 30% – продукция поступает из Азербайджана, Македонии, Марокко и Узбекистана.

Сладкий перец, помимо Армении, импортируется из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции. Доля импорта в этой категории составляет около 39%. Зелень и салаты поставляются также из Ирана, Израиля, Ливана, Китая и Таиланда.

Богданов добавил, что клубника сейчас преимущественно поступает из российских хозяйств в связи с началом сезона первого урожая. Импортная доля ягоды составляет около 25%.

По его словам, ретейлеры продолжают расширять сотрудничество с отечественными производителями, что помогает сохранять стабильность ассортимента и цен.

Ранее Россельхознадзор объявил, что с 30 мая временно ограничит ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники до выработки алгоритма обеспечения безопасности продукции. За этот год выявлен 181 случай карантинных объектов.

В министерстве экономического развития также уточняли, что введенные ограничения не повлияют на экономику России. Представитель ведомства пояснил, что речь идет о нишевых товарах.

