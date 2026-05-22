22 мая, 08:45

Политика

Пашинян считает "рабочей ситуацией" ограничение на ввоз цветов из Армении в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "рабочей" ситуацию с ограничениями на ввоз цветов из республики в Россию. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пашиняна, ограничения на продукцию, которая не соответствует фитосанитарным требованиям, существовали всегда.

"Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами", – отметил он.

Однако, как утверждает Пашинян, все эти проблемы, в том числе связанные с происхождением продукции, постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.

Ранее Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении с 22 мая. Меры актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ, пояснили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что, несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. В частности, при ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год.

