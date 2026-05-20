20 мая, 21:53

Экономика

Россия временно ограничит ввоз цветов из Армении с 22 мая

Фото: 123RF.com/towfiqu

Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз цветов из Армении с 22 мая. Соответствующая информация опубликована на сайте службы.

Уточняется, что меры будут актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ, пояснили в ведомстве.

"Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор проверит предприятия, поставки с которых были приостановлены из-за подозрений в фальсификации рыбной продукции. В ведомстве выразили обеспокоенность увеличением случаев выявления карантинных объектов в продукции из Армении.

В частности, указанная в ветеринарных документах радужная форель не соответствовала ввезенной рыбе. У нее был нестандартный окрас и слишком крупный вес.

