Эксперт Лоикова: выход пенсионеров на рынок труда не избавит от дефицита кадров

В России предложили привлекать к работе предпенсионеров и пенсионеров, чтобы решить проблему нехватки кадров. Как это может повлиять на ситуацию, разбиралась Москва 24.

Закрыть дефициты

Проблему дефицита кадров в России можно решить, привлекая на работу те категории населения, которых сейчас немного на рынке труда. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в разговоре с РБК.





Максим Решетников глава Минэкономразвития Это молодежь, пенсионеры и предпенсионеры. В том числе через переобучение и повышение квалификации в формате коротких программ, стажировок, целевого обучения, наставничества, а также через развитие форм гибкой занятости: неполный рабочий день, удаленка, проектная работа, платформенная занятость.

Также Решетников видит решение проблемы нехватки кадров в оптимизации рабочих процессов на отдельных предприятиях. На сегодняшний день для улучшения ситуации уже активно внедряются необходимые технологии (роботизация, цифровизация, использование искусственного интеллекта), а малому бизнесу предлагаются готовые "коробочные решения", созданные на основе лучших практик.

Кроме того, на уровне целых отраслей уже действуют 17 программ, которые охватывают две трети занятых в экономике страны – около 55 миллионов специалистов. Фокус сделан на изменении правил работы и устранении неэффективности. Из процессов убирают лишнюю бюрократию и избыточную отчетность, добавил глава Минэкономразвития.

Он напомнил, что для повышения гибкости рынка труда Госдума увеличила предельное количество сверхурочных часов в год со 120 до 240. При этом мера будет реализована исключительно на добровольной основе с повышенной оплатой труда, что позволит заместить порядка 100 тысяч вакантных мест.

Еще одним решением проблемы дефицита кадров станет миграционная политика, подстроенная под нужды работодателей. Сейчас внедряется формат целевого набора под конкретные проекты, предполагающий краткосрочное пребывание сотрудников в стране по схеме "приехал – отработал – уехал". Задача этих изменений – сформировать прозрачные и контролируемые правила игры в миграционной сфере, отметил Решетников.

Искать подходящие условия

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила в разговоре с Москвой 24, что пенсионеры и предпенсионеры порой гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты, чем молодежь.

Депутат добавила, что такие сотрудники отличаются хорошей обучаемостью, опытом и квалификацией. При этом психологическая и эмоциональная устойчивость у них гораздо выше, чем у молодого поколения.

"Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда работодатели прямо указывают в вакансиях, что предпочитают такие кадры. Эти сотрудники стараются не потерять рабочее место, понимая свою уязвимость по сравнению с молодыми специалистами, и это придает дополнительный стимул", – отметила депутат.

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными. Стоит предусмотреть гибкую занятость, возможность трудиться неполный день или удаленно. Кроме того, нужно снять законодательные барьеры, которые пока не удается согласовать с правительством, добавила Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Например, лицо трудоспособного возраста за год может заработать до 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) (в зависимости от взносов в Социальный фонд), а работающий пенсионер – только 3. Такая ситуация несправедлива.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 отметила, что при анализе данных крупнейших платформ по найму можно увидеть следующее: привлечение пенсионеров на рынок труда – это не универсальное решение, а скорее инструмент для закрытия дыр в конкретных нишах. Реальный потенциал предложенной меры невелик.

"Такой шаг поможет временно смягчить ситуацию в отдельных сферах, но не избавит от тотального дефицита работников. Есть существенный разрыв, например, в системе образования: не хватает учителей физики, русского языка, литературы, истории, географии, химии, математики. Также это касается врачей различных специальностей, младшего и среднего медицинского персонала", – отметила эксперт.

Однако, несмотря на данные профильных сервисов, которые показывают, что поиском работы в первом квартале 2026 года были озабочены около 903 тысяч пенсионеров, физический потенциал этих людей значительно ниже.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Около 50% неработающих пенсионеров не могут трудиться из-за проблем со здоровьем или в связи с необходимостью ухаживать за родственниками. Лишь 5% из тех, кто способен работать, действительно хотят это делать. Здесь важно создавать условия: подавляющее большинство пенсионеров согласны только на частичную занятость, что подходит для подхвата объемов, но не для критически важных многочасовых смен.

Специалист добавила, что пенсионеров ждут там, где ценится опыт, ответственность, дисциплина либо где есть острый дефицит рабочих рук.

"На основе данных сервисов по найму можно выделить следующие сферы: курьеры, водители, грузоперевозки, комплектовщики на складах, кладовщики. В производстве и сельском хозяйстве – разнорабочие, машинисты спецтехники, упаковщики, фасовщики, операторы линий; в торговле и общепите – продавцы; в сфере услуг – уборщики, горничные, дворники, вахтеры, сторожа, сиделки, санитары, няни. Из "белых воротничков" очень востребованы опытные бухгалтеры, администраторы, специалисты по документообороту и кадрам", – перечислила Лоикова.

По статистике, доля резюме от пенсионеров на позиции в кадрах, консалтинге и финансах за год выросла с 12 до 57%. То есть квалифицированные специалисты – бухгалтеры, финансисты, бывшие HR – возвращаются на работу. При этом зарплатные ожидания соискателей 55–60 лет составляют в среднем 82,4 тысячи рублей, что немного выше среднего по рынку (80 тысяч). Это опровергает миф о том, что пенсионеры готовы работать за копейки – они адекватно оценивают свой опыт и понимают свои плюсы, заключила Лоикова.