В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" станет вдвое больше детских пространств

В Москве пройдет масштабное обновление музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Оно будет осуществляться в рамках программы развития парков столицы, передает портал мэра и правительства города.

Работы разделены на несколько этапов и рассчитаны на 2 года. Это позволит бережно адаптировать инфраструктуру к современным стандартам комфорта и безопасности и провести работы по сохранению памятника садово-паркового искусства.

В частности, в 2026 году обновят входные и партерные зоны, а также центральную часть парка "Кузьминки". Там появится пешеходная аллея с фонтанами и цветниками. В лесной части проложат экотропу, которая пройдет на высоте 4,5 метра над землей.

Параллельно с благоустройством ведется реставрация. Всего за 2 года приведут в порядок 32 памятника архитектуры, им вернут первоначальный облик и приспособят для современного музейного использования.

Также запланирована реконструкция скейт-парка площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Обновят и площадки для настольного тенниса, а также будет приведен в порядок ледовый каток. Появятся современные воркаут-комплексы и оборудованная площадка для дрессировки собак.

Количество детских игровых пространств увеличится вдвое, все они будут соответствовать современным стандартам безопасности. Для пикников обустроят мангальные зоны с увеличенной вместимостью и установят 19 беседок разных форматов. Кроме того, в парке появятся пункты проката, рестораны, кафе, кофе-пойнты, лекторий и коворкинг.

Благодаря обновлению разные форматы отдыха разделят: тихие зоны не будут пересекаться с пространствами для активных занятий и местами для мероприятий. Появится больше уголков для спокойных прогулок. На территории сделают современную систему навигации и освещения, обновят покрытие дорожек, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. У центрального входа установят информационный павильон, где можно будет узнать подробности о планируемых работах и проектных решениях.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость московских парков культуры и отдыха увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В них побывали более 282,5 миллиона человек. Градоначальник назвал этот показатель рекордным.

