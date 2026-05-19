Россияне смогут увидеть Луну, Юпитер и Венеру рядом после заката Солнца

В ближайшие три ночи, 20–22 мая, россияне смогут увидеть Луну, Юпитер и Венеру рядом на небе сразу после заката. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом полной Луны ждать не стоит, предупредили ученые. На небе будет заметен лишь лунный серп.

Ранее астрономы впервые зафиксировали признаки разреженной атмосферы у небольшого объекта 2002 XV.93, находящегося за орбитой Нептуна. Если теория подтвердится, это станет первым случаем обнаружения газовой оболочки у небесного тела таких размеров, как у Плутона.

Наблюдения велись с использованием сети телескопов в Японии. Для окончательного подтверждения наличия атмосферы и определения ее состава понадобятся дополнительные исследования.