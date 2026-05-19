ЕС в марте впервые в истории не импортировал нефть и нефтепродукты из России

Страны Евросоюза в марте не импортировали из России нефть и нефтепродукты. Поставок этих энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно опубликованной статистике, ЕС не ввез российские нефть и нефтепродукты впервые с 1992 года.

При этом в феврале российскую нефть из стран ЕС купили только Словакия (на 147,2 миллиона евро) и Нидерланды (на 34,2 миллиона). В этом же месяце нефтепродукты из РФ импортировала только Латвия. На эти цели она потратила 34,6 тысячи евро.

Между тем Россия и Бангладеш обсуждают возможность начала поставок российской нефти. Посольство РФ в Дакке сообщило, что бангладешская сторона проявила интерес к импорту российских энергоносителей на фоне глобального энергокризиса из-за ближневосточного конфликта и острой нехватки ресурсов в стране. В настоящее время профильные компании двух государств ведут соответствующие переговоры.