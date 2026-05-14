Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 15:31

Политика

Песков заявил, что РФ останется надежным продавцом энергоресурсов

Фото: kremlin.ru

Россия остается надежным продавцом нефти и нефтепродуктов, выполняя все свои обязанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что сейчас покупать энергоресурсы у России хочет большое количество стран, несмотря на все незаконные ограничения в отношении российской нефти. По его словам, Москва получает большое количество заявок.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал российскую энергетику ключевым фактором выживания для всего мира. По его мнению, у государств, которые учитывали интересы разных сторон и покупали энергоносители из РФ, есть возможность преодолеть последствия энергокризиса. Например, сейчас ресурсы России активно покупают Индия и другие страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей нефти из России. По его словам, западные страны планируют установить свои правила в Евразии и не допустить развитие межконтинентальной интеграции.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика