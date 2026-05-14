Теннисист Рублев рассказал о психологических проблемах

Фото: Getty Images/Europa Press/Javier Borrego

Российский теннисист Андрей Рублев поделился, что ранее столкнулся с серьезными психологическими проблемами, которые мешали ему жить. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание L'Equipe.

Спортсмен рассказал о периоде, когда его ничего не радовало и он не находил смысла в жизни. Тогда все дни казались одинаковыми.

"Это звучит драматично, и мне трудно точно описать, что я тогда чувствовал, потому что сейчас я уже этого не чувствую", – сказал спортсмен.

Рублев добавил, что в то время он был разбит и потерян. Сейчас же он чувствует себя гораздо лучше.

Ранее Андрей Рублев (5-й номер посева) проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (1-й номер посева) в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

