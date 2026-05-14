Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 16:31

Спорт

Теннисист Рублев рассказал о психологических проблемах

Фото: Getty Images/Europa Press/Javier Borrego

Российский теннисист Андрей Рублев поделился, что ранее столкнулся с серьезными психологическими проблемами, которые мешали ему жить. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание L'Equipe.

Спортсмен рассказал о периоде, когда его ничего не радовало и он не находил смысла в жизни. Тогда все дни казались одинаковыми.

"Это звучит драматично, и мне трудно точно описать, что я тогда чувствовал, потому что сейчас я уже этого не чувствую", – сказал спортсмен.

Рублев добавил, что в то время он был разбит и потерян. Сейчас же он чувствует себя гораздо лучше.

Ранее Андрей Рублев (5-й номер посева) проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (1-й номер посева) в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Читайте также


спорт

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика