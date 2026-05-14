Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 13:26

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры у московского городского вокзала (МГВ) Лихоборы, заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Раньше здесь находилась железнодорожная платформа НАТИ, а перемещение между пригородными поездами и составами на МЦК было осложнено. Однако в 2020 году станцию объединили с МЦК Лихоборы, создав единый теплый контур для пассажиров "сухие ноги", тогда же платформу НАТИ переименовали в Лихоборы.

Специалисты также преобразовали территорию вокруг, которая до этого практически не использовалась жителями. В частности, здесь возвели разворотную площадку со зданием конечной станции для автобусов и электробусов. Внутри появились комнаты отдыха водителей и медицинские пункты.

Здесь же установили 3 быстрые зарядные станции для электробусов. Теперь городской вокзал объединяет не только МЦК и МЦД-3, но и наземный транспорт, отметил градоначальник. Также до вокзала Лихоборы был продлен магистральный электробусный маршрут м54.

"Он связал вокзал с районами Западным и Восточным Дегунино, Бескудниковским, Отрадное, Южным Медведково, Бабушкинским и Лосиноостровским, со станциями метро "Верхние Лихоборы", "Отрадное" и "Бабушкинская", а также ж/д станцией Лосиноостровская Ярославского направления", – отметил Собянин.

Кроме того, рядом с городским вокзалом возвели перехватывающую парковку и стоянку такси, здесь же построили 660 метров новых подъездных дорог и тротуары. В дальнейшем специалисты возведут пешеходный переход под путями МЦК, который соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино.

"Жителям домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе станет удобнее добираться до МГВ Лихоборы", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Строгино". На территории появятся объекты метро и многофункциональный общественный комплекс, площадь которого будет достигать 9 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты построят и обновят более 1,3 километра улично-дорожной сети.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика