ВС РФ ударили "Кинжалами" по военным предприятиям и аэродромам Украины

Вооруженные силы России ударили авиационными ракетными комплексами "Кинжал" по объектам военно-промышленного комплекса и аэродромам Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Целями стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все назначенные объекты были поражены, а цели удара достигнуты.

Ранее российская армия атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Тогда к операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Они в том числе уничтожили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

