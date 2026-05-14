14 мая, 14:17

Политика

ВС РФ ударили "Кинжалами" по военным предприятиям и аэродромам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ударили авиационными ракетными комплексами "Кинжал" по объектам военно-промышленного комплекса и аэродромам Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Целями стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все назначенные объекты были поражены, а цели удара достигнуты.

Ранее российская армия атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Тогда к операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Они в том числе уничтожили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

