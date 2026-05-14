Пашинян заявил, что Армения не будет конфликтовать с Россией

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения не будет конфликтовать с Россией, поскольку это противоречит ее интересам и возможностям, заявил премьер-министр закавказского государства Никол Пашинян.

"Во-первых, потому, что конфликтовать с Россией не наш масштаб, мы некое скромное государство", – цитирует его ТАСС.

Пашинян также напомнил, что Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и, таким образом, нацелена на взаимодействие. При этом он обвинил журналистов в "дешевых провокациях", призванных рассорить Москву и Ереван.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в ходе переговоров Владимира Путина с премьер-министром Армении были расставлены все точки над "i". Кроме того, Пашинян указывал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС внезапно, этот шаг будет спланированным. При этом Армения пока не планирует обсуждать возможный выход из организации.

