Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 14:37

В мире
Главная / Новости /

iDNEZ: в Чехии бобр захватил частный пруд и напал на семью

В Чехии бобр захватил частный пруд и напал на семью – СМИ

Фото: 123RF.com/meeskuiper

Бобр захватил частный пруд и напал на его владельцев в Чехии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на iDNEZ.

Как уточняют журналисты, животное попыталось захватить территорию водоема и проявило агрессию, напав сначала на собаку, а затем на дочь владельца участка.

Мужчина сразу вызвал полицейских, которые, оценив серьезность ситуации, обратились за помощью к пожарным. Когда те прибыли на место, бобр спокойно сидел на берегу, занимаясь рытьем норы. Однако при попытке пожарных поймать зверя он вновь проявил враждебность и сбежал.

По предварительным данным, пострадавшие не получили серьезных травм. Владелец участка договорился со спасателями, что при повторном появлении агрессивного бобра он сразу же сообщит об этом.

"Если кто-то увидит подозрительно уверенного в себе бобра, который думает, что пруд принадлежит только ему, мы просим проявлять большую осторожность", – добавили спасатели.

Еще одно нападение бобра ранее было зафиксировано в американском штате Нью-Джерси. Там животное атаковало 8-летнего мальчика, который ловил рыбу на берегу озера в парке.

Зверь прокусил ребенку бедро, прежде чем на помощь подоспели взрослые. В результате пострадавшего госпитализировали.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика