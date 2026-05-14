14 мая, 14:21

Город

Пешеходный мост через Ивановский пруд появится в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разработка проекта планировки территории (ППТ) для возведения пешеходного моста через Ивановский пруд в Коммунарке началась в Москве. Об этом рассказал глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что протяженность моста составит 52 метра. Он свяжет жилой квартал с будущим образовательным комплексом на улице Александры Монаховой.

"В дальнейшем прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, современное освещение и озеленение, чтобы жителям было приятно и безопасно гулять у воды", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Благодаря связной инфраструктуре в районе появится целостный участок, при помощи которого жители смогут добираться от дома до школы. Проект реализуют за счет инвестора.

"Для нас важно, чтобы каждый район развивался не изолированно, а как часть единой, удобной и безопасной городской среды. Этот мост обеспечит жителям жилого комплекса в Коммунарке прямой доступ к образовательному комплексу", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мост станет частью прогулочного пути, на котором горожане смогут проводить время и отдыхать.

Ранее сообщалось, что в Москве появится пешеходный маршрут от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Длина маршрута превысит 2,5 километра. Участок от моста Академика Королева до жилого комплекса "Береговой" уже доступен для москвичей и туристов.

"Новости дня": мост-парус через Москву-реку в Мнёвниковской пойме откроют в 2027 году

