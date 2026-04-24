Набережная Тараса Шевченко станет пешеходной 9-й год подряд

Набережная Тараса Шевченко в Москве станет пешеходной 9-й год подряд. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Впервые за 9 лет набережная Тараса Шевченко станет пешеходной не только по выходным, а ежедневно – с 25 апреля по 26 октября. Теперь гулять в одном из самых живописных мест столицы можно будет в любой день без ограничений", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С 25 апреля по 26 октября для автомобилей закроют участок набережной от дома 12, строения 3, по Кутузовскому проспекту до моста Багратион. Кроме того, по набережной можно будет не только гулять, но и ездить на велосипеде или самокате.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе Москвы близится к завершению создание новой пешеходной зоны на участке Симоновской набережной. Протяженность будущего прогулочного пространства составляет около 1 километра. На части территории ранее отсутствовали берегоукрепительные конструкции, поэтому там возвели подпорную стену длиной более 420 метров.

