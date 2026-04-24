Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 20:41

Набережная Тараса Шевченко станет пешеходной 9-й год подряд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Набережная Тараса Шевченко в Москве станет пешеходной 9-й год подряд. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Впервые за 9 лет набережная Тараса Шевченко станет пешеходной не только по выходным, а ежедневно – с 25 апреля по 26 октября. Теперь гулять в одном из самых живописных мест столицы можно будет в любой день без ограничений", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С 25 апреля по 26 октября для автомобилей закроют участок набережной от дома 12, строения 3, по Кутузовскому проспекту до моста Багратион. Кроме того, по набережной можно будет не только гулять, но и ездить на велосипеде или самокате.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе Москвы близится к завершению создание новой пешеходной зоны на участке Симоновской набережной. Протяженность будущего прогулочного пространства составляет около 1 километра. На части территории ранее отсутствовали берегоукрепительные конструкции, поэтому там возвели подпорную стену длиной более 420 метров.

Читайте также


город

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

