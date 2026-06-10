Вода в реках столичного региона прогрелась до 22 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вода в реках столичного региона прогрелась до 17–22 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Специалист добавила, что такие показатели зафиксированы у поверхностного слоя воды. Жара в ближайшие дни поспособствует дальнейшему повышению ее температуры.

Кроме того, на реках Москвы и области активно развивается водная растительность, которая примыкает к берегам участков русел.

В ближайшие дни в столице прогнозируется жаркая погода до 27–32 градусов. По ночам температура будет опускаться до 15–20 градусов. На фоне этого в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. В Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим.