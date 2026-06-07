Жара до 32 градусов ожидается в Московском регионе на День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ко Дню России, 12 июня, в Московском регионе ожидается усиление жары, температура воздуха может достигнуть 32 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в праздничный день облачную погоду с возможностью небольшого дождя. При этом ночью также будет по-летнему тепло – столбики термометров покажут 15–20 градусов.

Жаркая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели с 8 по 13 мая. По прогнозам, 8 июня воздух прогреется до 28–30 градусов, а 9 и 10 июня температура может подняться до 31 градуса. Синоптики призвали москвичей соблюдать меры предосторожности в период аномально теплой погоды.

На фоне жары в Московской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В региональном управлении МЧС напомнили, что в этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, а также проводить пожароопасные работы на открытом воздухе. При введении дополнительных ограничений может быть запрещено и посещение лесов.

Спасатели порекомендовали жителям убрать с участков легковоспламеняющийся мусор и иметь под рукой первичные средства пожаротушения – огнетушитель или емкость с водой.

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены повышенные штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.