Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 22:45

Общество

Жара до 32 градусов ожидается в Московском регионе на День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ко Дню России, 12 июня, в Московском регионе ожидается усиление жары, температура воздуха может достигнуть 32 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в праздничный день облачную погоду с возможностью небольшого дождя. При этом ночью также будет по-летнему тепло – столбики термометров покажут 15–20 градусов.

Жаркая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели с 8 по 13 мая. По прогнозам, 8 июня воздух прогреется до 28–30 градусов, а 9 и 10 июня температура может подняться до 31 градуса. Синоптики призвали москвичей соблюдать меры предосторожности в период аномально теплой погоды.

На фоне жары в Московской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В региональном управлении МЧС напомнили, что в этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву, а также проводить пожароопасные работы на открытом воздухе. При введении дополнительных ограничений может быть запрещено и посещение лесов.

Спасатели порекомендовали жителям убрать с участков легковоспламеняющийся мусор и иметь под рукой первичные средства пожаротушения – огнетушитель или емкость с водой.

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены повышенные штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

На фоне жары в Москве в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели также усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

Воздух в Москве прогреется до 27 градусов 7 июня

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика