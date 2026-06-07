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07 июня, 12:51

Общество

Жара в Москве пойдет на спад в конце следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жара в Москве пойдет на спад в конце следующей недели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, сейчас температура в столице превышает нормальные значения на 1,5 градуса. На предстоящей неделе она превысит норму уже на 3–4 градуса.

Леус рассказал, что в понедельник, 8 июня, столбики термометров будут находиться на отметке плюс 27–29 градусов. Во вторник, среду и четверг, 9–11 июня, температура составит от плюс 28 до плюс 30 градусов.

В выходные, 13–14 июня, температура понизится до 22–25 градусов тепла. Специалист добавил, что до конца второй декады месяца максимальная температура в городе не опустится ниже плюс 20 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с РИА Новости добавил, что 8 и 9 июня над столицей ожидается кучевая дождевая облачность, что может принести грозовые дожди, которые не окажут влияния на жаркую погоду.

На фоне жары в столице ввели оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за надвигающейся жары

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