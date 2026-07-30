На площадках ОЭЗ "Технополис Москва" появились новые зоны отдыха

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На двух участках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" появились новые зоны отдыха. В четырех локациях установили арт-объекты, которые уже привлекли внимание сотрудников высокотехнологичных компаний, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру столичной особой экономической зоны. Сегодня на площадках ОЭЗ работают более 33 тысяч специалистов, и наша задача сделать так, чтобы им было приятно находиться на ее территории. Поэтому мы регулярно проводим благоустройство и создаем комфортные современные зоны отдыха", – отметил вице-мэр.

Особенно популярными, по его словам, стали дизайнерские качели с интегрированными светодиодными экранами и светотехническими системами. Рядом с ними расположены цветочные клумбы. Также на территории ОЭЗ работают современные фитнес-центры и тренажерные залы, которые ежедневно посещают более тысячи человек. В спорткомплексе "Арена ПлейТехнополис" оборудованы ледовые арены, футбольное поле, тренажерный и хореографический залы, а также корты для падел-тенниса и сквоша.

Недавно на площадках особой экономической зоны стартовал культурно-просветительский проект "ТехноВернисаж". Это передвижная галерея современного искусства, где художники представляют свои работы.

В 2026 году ОЭЗ "Технополис Москва" отмечает свое 20-летие. С момента запуска она прошла путь от экспериментальной площадки для инноваций до важного центра отечественной промышленности и ключевого элемента технологического суверенитета России.

На данный момент на 10 площадках этой особой экономической зоны, общей площадью 430 гектаров, функционируют более 240 компаний, специализирующихся на высоких технологиях. Эти предприятия работают в таких ключевых областях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника. В результате их деятельности создано свыше 33 тысяч рабочих мест.

Москва активно развивает социальную инфраструктуру на территориях, занятых этими предприятиями. Благодаря городским инициативам сотрудники высокотехнологичных компаний получают не только современные рабочие места, но и качественные общественные зоны для отдыха, что способствует реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Еще одной доступной локацией в "Технополисе Москва" стала недавно открывшаяся летняя досуговая площадка "ТехноДача". Причем она предназначена не только для сотрудников компаний-резидентов, но и жителей соседних районов: Текстильщиков, Печатников, Южнопортового и Нижегородского.

Там доступны зоны для отдыха, настольные игры, армрестлинг, релакс-зона с медитациями, турниры по настольному теннису и зумбе, аэрохоккей, мастер-классы и ярмарка вакансий "ТехноРабота". Площадка работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00.