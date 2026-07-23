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23 июля, 10:13

Мэр Москвы

Собянин: первый в мире космический мини-шаттл создали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработали две уникальные технологии для космической отрасли. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Одной из разработок стал первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Аппарат способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов. При этом его можно запускать не только с космических станций, но и с небольших спутников.

Вторая новинка – первый в мире квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц, состоящих всего из нескольких атомов. С его помощью ученые смогут изучать процессы образования космической пыли и разрабатывать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.

Обе разработки, по словам мэра, расширяют возможности космических исследований, позволяя получать больше информации о космосе и повышать безопасность будущих миссий. Новые изобретения уже прошли первый этап оформления патентов.

Ранее Собянин также рассказал об открытии двух высокотехнологичных производств в ОЭЗ "Технополис "Москва". На их территории будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта. Речь идет про медоборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.

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